Fonte : isaechia di 1 giu 2024

Ludovica ha precisato che il like le fosse partito per sbaglio ed ha spiegato: Leggendo ho messo like per sbaglio, ma chissene, non fa nulla, non ci si attacca ad un like, posso mai mettere like ad una persona che parla male di me? Senza conoscermi, ma non solo, qui non ho parlato o fatto interviste dichiarando cose io! Mi dispiace che ci si debba mettere sempre in mezzo anche quando non si viene per niente citate, ma solo perchè si ha lo stesso sangue… e per la cronaca io lavoro, oltre fare la madre h24 (che occupa il 99% della mia vita)… Non mi spacco la schiena a fare il lavoro che faccio, lo so , sono grata di tutto quello che ho, e riconosco la fortuna che ho nel potere “scegliere” se rinunciare o meno a quel lavoro per crescere e dedicarmi ai miei figli.

Beatrice Valli risponde sui social dopo le critiche ricevute negli ultimi giorni | interviene anche la sorella Ludovica