Amici 23 prof del talent demolisce il nuovo singolo di Fedez | Ha voluto capitalizzare la situazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 1 giugno 2024) Un volto didi Maria De Filippi ha criticato ildi, Sexy Shop, in cui il rapper fa chiari riferimenti alla sua ex Chiara Ferragni. Stiamo parlando di Anna Pettinelli, coach delshow di Canale 5 nell’edizione da poco terminata, la ventitreesima, che ha visto trionfare Sarah Toscano. Durante un intervento a Pomeriggio Cinque, la speaker radiofonica ha detto la sua sulbrano died Emis Killa uscito ieri, il cui testo contiene diversi riferimenti alla Ferragni. In occasione del release party di Sexy Shop il rapper milanese ha però precisato: “Ovviamente tutti si aspettavano che in questo brano io insultassi mia moglie, ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli quindi mi spiace non aver accontentato le persone…“.