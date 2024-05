Metropolitana di superficie Ancona-Osimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) La realizzazione di unadiche colleghiadè una delle richieste messe per iscritto nel Manifesto per il rilancio economico della città die del territorio dell’Alta Valmusone. Sono state presentate ieri al Caffè della piazza, all’incontro organizzato da Confcommercio Marche Centrali con i tre candidati a sindaco, Sandro Antonelli (coalizione civica, poi FI e Lega senza simbolo), Michela Glorio (centrosinistra) e Francesco Pirani (Liste civiche storiche e FdI). Per Confcommercio, servono servizi efficienti, come la messa in funzione h24 o a chiamata dell’impianto di risalita, la cui manutenzione decennale quest’anno ammonta a un milione, novità emersa proprio in sede di confronto, e la creazione di un centro commerciale naturale.