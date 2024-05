Idf conferma raid su Rafah - ' verifichiamo i dettagli'

(Di domenica 26 maggio 2024) L'Idf israeliana hato che è stato effettuato un attacco nella zona nord-occidentale del distretto di, dove sono state segnalate decine di morti e feriti, e ha affermato che "isono in fase di verifica". Lo riporta Ynet. .

Continuano ad avanzare i tank israeliani a Rafah . L'offensiva dettata dal governo Netanyahu non sembra volersi fermare, anche se le comunità internazionali chiedono da più settimane di cessare immediatamente il fuoco, visto che il rischio di una catastrofe umanitaria è molto alto. l'Onu : donne e ... ilgiornaleditalia

"Dall'inizio della guerra a Gaza, la popolazione palestinese è stata costretta alla fuga molte volte, in cerca di una sicurezza che non hanno mai trovato", scrive il direttore dell'Unrwa, spiegando che ora a Rafah ci sono 800 mila persone costrette a fuggire , ma senza alcun luogo sicuro verso cui ... fanpage

Tel Aviv, 19 maggio 2024 – almeno 20 civili palestinesi, tra cui un giornalista, sono rimasti uccisi e diversi altri feriti in una serie di raid dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal giornale 'Filastin', vicino ad Hamas, 19 persone sono morte in seguito a un ... quotidiano

Idf, nel raid a Rafah colpito un compound di Hamas - Idf, nel raid a rafah colpito un compound di Hamas - Lo afferma l'Idf in una nota in riferimento all'attacco di questa sera su rafah. "L'Idf è a conoscenza delle notizie che indicano che a seguito dell'attacco e dell'incendio scoppiato diversi civili ... ansa

Raid su un campo profughi a Rafah, ‘decine di morti’ - Raid su un campo profughi a rafah, ‘decine di morti’ - L'Idf ha confermato di avere attaccato il nordovest della città, specificando che ‘i dettagli sono in fase di verifica’ ... laregione.ch

