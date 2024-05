Buon compleanno Emma Marrone - Giampaolo Pozz - Nando Pagnoncelli…

(Di sabato 25 maggio 2024)o,Pagnoncelli, Enrico Salza, Pippo Santonastaso, Nerina Dirindin, Patti d’Arbanville, Daniel Passarella, Fulvio Martusciello, Danilo Coppola, Gianluca Paparesta, Saadi Gheddafi, Giandomenico Mesto, Marco Cappato, Andrea Russotto… Oggi 25 maggio compiono gli anni: Marina Comparato, mezzosoprano; Pietro Galletto, scrittore; Giuliano Piovanelli, ex calciatore, allenatore; Pippo Santonastaso, attore; Enrico Salza, imprenditore, banchiere; ; Gian Giacomo Migone, politico;o, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Todescan, filosofo, giurista; Vittorio Visini, ex atleta; Gianni Balugani, ex calciatore, allenatore; Umberto Napolitano, cantautore. Inoltre, festeggiano il: Nerina Dirindin, politica; Federico Saccardin, sindacalista, politico; Roberto Wirth, imprenditore; Patti d’Arbanville, attrice, modella; Valeriano Prestanti, ex calciatore, dirigente; Steve della Casa, critico cinematografico, direttore artistico; Francesco Moraglia, patriarca di Venezia; Daniel Passarella, ex calciatore, allenatore, dirigente; Gigi Cifarelli, chitarrista, cantante; Toni Malco, cantautore, conduttore radio, attore; Antonio Malerba, politico; Enrico Giacovelli, critico cinema, giornalista; Renato Marangoni, vescovo; Giovanni Bocco, giornalista, scrittore; Gianni Ansaldi, attore, fotografo; Manuela Blanchard, conduttrice tv; Innocenzo Leontini, politico;Pagnoncelli, sondaggista; Giuseppe d’Amato, giornalista, storico, scrittore; Fabio Zeppetella, chitarrista; Miani (Giovanni Miani), cantante.

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Buon compleanno, Emma! Lavorare con te ogni giorno significa sapere che la tua abilità più grande è quella di guardare le cose nello stesso momento tanto in profondità quanto in prospettiva. Puntigliosa, testarda, irremovibile sui principi che ti guidano, anche quando non ti conviene, anche quando significa sfidare la logica del consenso”. liberoquotidiano

Emma Marrone compie 40 anni, dalla vittoria ad ‘Amici’ al trionfo al Festival di Sanremo - emma Marrone compie 40 anni, dalla vittoria ad ‘Amici’ al trionfo al Festival di Sanremo - La cantante salentina è una delle figure più amate della musica italiana. L’impegno come testimonial per la ricerca sul cancro ... repubblica

L’associazione Non c’è Pace senza Giustizia fondata da Pannella e Bonino compie 30 anni - L’associazione Non c’è Pace senza Giustizia fondata da Pannella e Bonino compie 30 anni - VARESE, 21 maggio 2024-N on c’è pace senza giustizia, associazione fondata da Marco Pannella e emma Bonino nel maggio 1994, ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. L’incontro si è tenuto in ... varese7press

DIRITTI UMANI: NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA - DIRITTI UMANI: NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA - DIRITTI UMANI: NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA CELEBRA I PRIMI 30 ANNI RICORDANDO LE CONQUISTE, CON APPROFONDIMENTI E PROGETTI FUTURI Non c'è pace ... politicamentecorretto