Onur Tuna | Chi È L’Attore Che Interpreta Ferman Ne Il Dottor Alì!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 23 maggio 2024)chene IlAlì è diventato molto amato e conosciuto anche in Italia. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua lunga carriera e sulla sua vita privata! Ne IlAlì, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere il noto attore turco, che nella serieil ruolo del. In molti sono rimasti colpiti dai suoi occhi azzurri oltre che dal suo grande talento nella recitazione che gli ha permesso di diventare molto noto sia in Turchia sia all’estero. Ma ci sono molte cose da sapere su di lui.: chi è l’interprete dine IlAlì e la sua carriera!è un noto attore turco, entrato nel cuore del pubblico italiano per via del suo ruolo dine IlAlì. Nato il 2 luglio 1985 nella provincia di Canakkale in Turchia, la sua carriera non è iniziata nel mondo della recitazione.