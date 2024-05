Roland Garros - Sinner ci prova | è partito alla volta di Parigi

(Di martedì 21 maggio 2024) Jannikvola aper disputare ile conquistare sul campo il primato in classifica mondiale mai appartenuto a un tennista italiano . L’altoatesino sembra aver fugato i dubbi sulla sua partecipazione agli Open di Francia a causa di un infortunio all’anca e sarà tra i sorteggiati per il Grande Slamno in programma giovedì 23 maggio ore 14:00 presso il Jardin des Serres...

Jannik Sinner non si arrende. Il tennista italiano ha deciso di giocare il Roland Garros , nonostante i problemi fisici degli ultimi giorni. Come riportato da Repubblica, l’azzuro è infatti in partenza per Parigi, deciso a non guardare dal divano il secondo slam dell’anno. Nonostante i problemi all’anca che lo hanno costretto a ritirarsi in anticipo dal torneo di Madrid e a rinuncia re del tutto agli Internazionali di Roma, l’altoatesino ha quindi deciso di correre il rischio: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha dato luce verde, proverà a giocarsi le sue carte al Roland Garros , anche se prima dovrà superare gli ultimi test sulla superficie. thesocialpost

(Adnkronos) – Jannik Sinner in partenza per Parigi , per partecipare al Roland Garros 2024, il secondo Slam stagionale al via la prossima settimana. Sinner , come è noto, è fermo per un problema all'anca che lo ha costretto prima a ritirarsi dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e poi a saltare gli Internazionali […] periodicodaily

Sinner parte per Parigi, ok gli ultimi esami: il Roland Garros ora è più vicino - Sinner parte per Parigi, ok gli ultimi esami: il roland garros ora è più vicino - La risonanza alla quale si è sottoposto Jannik Sinner ha dato un responso positivo. Il tennista italiano, quindi, ha deciso di partire per Parigi dove verificherà le proprie ... ilmessaggero

Roland Garros, Sinner parte per Parigi - roland garros, Sinner parte per Parigi - La risonanza alla quale si è sottoposto Jannik Sinner ha dato un responso positivo. Il tennista italiano, quindi, ha deciso di partire per Parigi dove verificherà le proprie condizioni in vista del to ... gazzettadiparma

Jannik Sinner vola a Parigi: verso…" - Jannik Sinner vola a Parigi: verso…" - La strada verso il roland garros è sempre più in discesa per Jannik Sinner. Se nella conferenza stampa tenuta prima degli Internazionali d’Italia l’azzurro ha spiegato i motivi del suo forfait e non l ... informazione