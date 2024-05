Governo pone la fiducia sul dl superbonus alla Camera

AGI - Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia chiesta dal governo sul dl Superbonus . Il provvedimento ha incassa to 101 voti favorevoli e 64 contrari. Nessun astenuto. Ora il testo passerà all'esame della Camera. "Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessità . Siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualunque settore. È una questione di principio. agi

Il Decreto Superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 sì, 64 no, nessun astenuto . Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera. "Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessità e siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualsiasi settore - ha detto il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro.

gazzettadelsud