Palermo e Venezia si sfidano nella semifinale dei playoff di Serie B - Palermo e Venezia si sfidano nella semifinale dei playoff di Serie B - L'ex allenatore del Bari, Mignani, guida il Palermo in questa sfida cruciale. Dopo una vittoria contro la sampdoria, il Palermo è pronto per un altro round. Tuttavia, dovranno affrontare un Venezia ...

Calciomercato Sampdoria, La Repubblica: Nicola Murru ha rifiutato la prima offerta per il rinnovo - Calciomercato sampdoria, La Repubblica: Nicola Murru ha rifiutato la prima offerta per il rinnovo - Nicola Murru ha il contratto in scadenza a giugno e avrebbe già rifiutato una proposta per il rinnovo: nel prossimo calciomercato potrebbe salutare la Sampdori ...

Sampdoria, i 'casi' di Conti e Verre da sciogliere: il punto - sampdoria, i 'casi' di Conti e Verre da sciogliere: il punto - Venerdì sera si è conclusa ufficialmente la stagione della sampdoria, che con la sconfitta di Palermo ha capito di non avere più speranze per la Serie A. Adesso.