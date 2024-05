Folla e commozione ai funerali di Franco Di Mare alla Chiesa degli Artisti

Franco Di Mare - la presenza ai funerali che è stata notata. Le parole della moglie Oggi è stato il giorno dell’addio a Franco Di Mare, il giornalista morto a 68 anni a causa di un mesotelioma. La chiesa di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti), in Piazza del Popolo a Roma, è gremita. Tanti volti noti in chiesa, alcuni ...

Franco Di Mare - oggi i funerali. La denuncia della famiglia : “Chiediamo giustizia” Tantissimi curiosi, amici, colleghi nella Chiesa degli Artisti, la basilica di Santa Maria in Montesanto, a Roma per l’ultimo saluto a Franco di Mare, scomparso venerdì all’età di 68 anni in seguito ad un mesotelioma. Molti i volti noti che hanno ...