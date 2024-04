Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 Aprile 2024 | Toro nervoso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’diFox per oggi,26Ariete La Luna vi è favorevole: una richiesta potrebbe arrivare dalla famiglia. L’amore è in ripresa.Oggi sei irritabile e. Conta fino a cento prima di dire basta in amore. Gemelli Oggi hai intenzione di mettere sul piatto diverse cose. Forte nervosismo in serata. Cancro Giornata strana: muta l’ambiente nel lavoro e ci sono nuove collaborazione da valutare. Leone La giornata è molto positiva. Oggi non riesci a stare fermo. Nuove opportunità in arrivo. Vergine Sei molto preso dal lavoro e la stanchezza si fa sentire. Bilancia Discussioni in famiglia. E in molti casi avrai ragione riguardo a torti subiti. Scorpione La Luna non è più nel segno: questo...