Fallout 4 - le mod dovrebbero essere compatibili anche con l’aggiornamento next-gen

(Di sabato 20 aprile 2024)-gen per4 è in arrivo il 25 aprile. I giocatori di vecchia data e quelli che si sono imbarcati nell’avventura post apocalittica di Bethesda dopo il successo della serie TV di Amazon Prime Video potranno approfittare di numerosi miglioramenti al videogioco. Bethesda ha ricordato che tra gli interventi ci sarà sicuramente il supporto ai 60 FPS, la possibilità di scegliere tra una modalità performance e una modalità qualità e altre migliorie che toccanobug e problemi vari legati alla progressione nelle quest. Una delle preoccupazioni dei giocatori, però, riguarda latà delle mod. Le mod in4, così come in tutti i videogiochi Bethesda, svolgono un ruolo molto importante. Nel corso degli anni le possibilità offerte dall’editor presente ...

La serie televisiva tratta da Fallout sta per arriva re! Per ingannare l’attesa, una nuova mod creata per Fallout 4 permetterà ai giocatori di equipaggiare lo stesso zainetto indossato da Lucy nella ... (game-experience)

Ormai è indubbio che The Last of Us abbia spianato la strada a molti adattamenti di Video game in arrivo Fallout , in uscita su Prime Video questa settimana, è solo l'ultimo adattamento da un Video game ... (movieplayer)

Microsoft Office LTSC 2024 disponibile in anteprima pubblica su Windows e Mac - Ecco perché non dovete: tutti e 7 i giochi, una mini-nuke e le carte S.P.E.C.I.A.L. 18 APR The Witcher 3: disponibile su Steam il REDkit, lo strumento ufficiale per la creazione delle mod 18 APR ...hwupgrade

Fallout 4: si stanno moltiplicando le mod a tema Lucy - Si stanno moltiplicando le mod a tema Lucy per Fallout 4, un altro segno del successo della serie TV di Prime Video. Se siete alla ricerca di un altro segno del successo della serie TV di Fallout di ...multiplayer

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI è ancora disponibile in promo lancio: ecco come acquistarlo a 799€ - ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI ha dimensioni compatte, un'incredibile potenza di 11000 PA e tecnologia TruEdge con adattamento del panno agli angoli, per una pulizia precisa dei bordi. Nonostante sia nuo ...smarthome.hwupgrade