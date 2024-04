(Di sabato 13 aprile 2024) Secondo le agenzie di stampa russe, l'venerdì 12 aprile in un parcheggio dia un exdel servizio di sicurezza nazionale(SBU). I rapporti, che citano funzionari delle forze dell'ordine, affermano che l'era di proprietà di Vasily Prozorov, che lasciò lo SBU nel 2018, si trasferì ine in una conferenza stampa del 2019 accusò pubblicamente l'Ucraina dell'abbattimento nel 2014 di un aereo passeggeri malese, che causò la morte di tutti i 283 passeggeri e i 15 membri dell'equipaggio. L'aereo di linea si schiantò mentre sorvolava la zona controllata dai ribelli della regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Un'indagine internazionale ha scoperto che è stato colpito da un missile antiaereo portato ...

Il sedicente Stato islamico ha conferma to oggi l’arresto in Russia di quattro dei suoi membri, autori dell’ Attentato del 22 marzo alla Crocus City Hall di Mosca , che ha provocato 143 morti, 360 ... (tpi)

