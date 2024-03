Addio a Maurizio Pollini | “Un gigante della musica classica”

(Di sabato 23 marzo 2024) Il mondopiange la perdita di uno dei suoi pilastri più eminenti,, scomparso all'età di 82 anni nella sua casa a Milano. La notizia è stata comunicata dal Teatro alla Scala di Milano, istituzione con cui il pianista ha condiviso una lunga e illustre carriera. Il Teatro alla Scala ha reso omaggio adefinendolo "uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant'anni."La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo, non solo per le sue straordinarie esecuzioni al pianoforte ma anche per la sua visione profonda e illuminantestessa. Accanto alla ...

Eriksson, a Liverpool l’ultima partita: “Essere in panchina ad Anfield è come un sogno” - L’appuntamento in campo, con ex-campioni del Liverpool come Steve Gerrard e Fernando Torres nella formazione di casa, ha avuto il sapore di un Addio al calcio da parte di uno dei suoi grandi ...repubblica

Lutto nel mondo della musica: morto il pianista Maurizio Pollini - Addio a Maurizio Pollini: il pianista, famoso in tutto il mondo, aveva 82 anni. Come per Carla Fracci, la camera ardente si terrà alla Scala, teatro a cui era molto legato.corrierenazionale

Addio a Maurizio Pollini, il pianista famoso in tutto il mondo aveva 82 anni - Si è spento all’età di 82 anni Maurizio Pollini, pianista e direttore d’orchestra tra i più grandi interpreti di musica classica al mondo. Malato da tempo, il musicista aveva cancellato gli ultimi ...dire