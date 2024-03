Coppe europee | tutte le italiane ai quarti non è impossibile

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ripartono lecon la Lazio contro il Bayern e Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina il giovedì: l’obiettivo è l’en-plein aiSettimana di, con ben cinqueimpegnate in settimana e con l’obiettivo di fare en plein in Champions, Europa e Conference League. L’obiettivo è ambizioso, ma nonper le squadre del nostro paese, che hanno delle sfide difficili su vari livelli, ma alla portata per poter ottenere la quinta squadra in Champions League e tentare il sorpasso alla Liga nel ranking. Inizierà il martedì sera la Lazio, che è chiamata a ripetere la prestazione dell’andata contro il Bayern Monaco, in crisi di risultati e performance come mai era successo nell’ultimo decennio. Sottovalutare l’avversario sarebbe una ...