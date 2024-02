Dojkic rilancia | | La V nera pronta per il rush finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Rinfrancata nel morale e nella classifica, la Virtus si prepara alla trasferta di domenica 3 marzo a Milano e al confronto dell’11 marzo in casa contro Schio, durante il quale le bianconere si giocheranno secondo posto e speranze di poter provare a fare lo sgambetto alla capolista Venezia. "Siamo contenti prima di tutto di essere tornati a giocare, oltre che per questa vittoria dato che a San Martino avevamo perso", afferma coach Pierre Vincent. Parole che confermano come in casa bianco, finalmente al completo, si punti in alto. "Stiamo lavorando su alcuni aspetti specifici per preparare le partite – sottolinea Ivana–. Siamo focalizzate sul migliorare e forse non è visibile in questo momento. Adesso giochiamo solo una volta alla settimana, avremo tempo per lavorare e sarà importante anche per non perdere la concentrazione ed essere ...