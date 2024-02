Possibile uscita iOS 17 4 RC oggi | quando arriva per tutti

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) I tempi per l’di iOS 17.4 sono quasi maturi e, fra poche ore, dovrebbe essere distribuita la versione RC (Release Candidate) dell’ultima versione del sistema operativo Apple. Gli indizi vannoin questa direzione, come sottolinea anche un informatore su X noto come Aaron e sempre particolarmente autorevole nel fornire i dettagli sulle imminenti strategie software dell’azienda di Cupertino. Siamo vicinissimi al termine della scadenza del 6 marzo prevista dalla nuova legislazione antitrust del Digital Markets Act (DMA) che ha imposto ad Apple ed altri brand delle adeguarsi a determinati aspetti a tutela del consumatore finale. In effetti, proprio entro la data appena indicata, con iOS 17.4. sui device Apple sarà obbligata a renderel’installazione di app da store alternativi e pure usufruire di un motore diverso ...