Cresce la ciclabile del Garda

(Di martedì 27 febbraio 2024) Diventa più lunga la pista ciclopedonale che costeggia il lago di, considerato uno dei percorsi più belli d’Italia e forse d’Europa. La regione Veneto, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Torri del Benaco, realizzerà un percorso ciclopedonale protetto tra le località Roccia delle Griselle ed Acque Fredde. L’opera rientra nel progetto di Ciclovia delche è inserita nel ’Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche’ e riguarda le province di Verona, Trento e Brescia e tre regioni (Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia). L’intervento sarà parte integrante della rete europea ’Eurovelo’. Il nuovo percorso costerà 17,3 milioni di euro e si svilupperà per circa 2,3 chilometri con una larghezza di 3,50 metri.

“Frascame portato via di notte”. Scoppia il caso: Il frascame invade ancora il piazzale dell'ecocentro di Santa Rosalia. Dall'inizio dell'anno il deposito continuo degli sfalci e dei residui di potature ha fatto sì che Crescesse sempre più quella che ...ciociariaoggi

Bologna Città 30, cittadini di viale Oriani protestano per i lavori: meno 28 posti auto e non 16 come diceva il Comune: Il malcontento Cresce tra i residenti di Viale Oriani ... Secondo il piano del Comune, 16 stalli verranno eliminati per fare spazio a una pista ciclabile e ad aiuole più ampie. Tuttavia, il comitato ...gazzettadibologna

La rivoluzione ciclistica di Londra: una città sempre più a misura di bicicletta: La bici e Londra: la capitale del Regno Unito vive una fase di sviluppo ciclabile grazie a politiche pro bici e comunità cicloattive ...bikeitalia