Conte e Schlein | vince progetto-squadra

(Di martedì 27 febbraio 2024) 11.30 La vittoria in Sardegna "vale anche di più" perché c'era "Soru che con Azione andava a pescare voti in campo progressista". Così(M5S) ad Agorà, Rai3. Il campo giusto si ripeterà in altre regioni?risponde:"Lavoriamo sempre per costruire unsolido" con "altre forze politiche e civiche" e con "compagni di viaggio affidabili". Su Fb,,Pd: "E' vittoria di Alessandra,che si è dimostrata la persona giusta. Ed è una vittoria di, perché ha tenuto insieme una coalizione plurale che si è unita sempre di più".