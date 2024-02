Rapporti non protetti | assolto un sieropositivo

Con Hiv ha rapporti non protetti, 56enne assolto a Bari

(Di domenica 25 febbraio 2024) ll Tribunale di Bari ha"perché il fatto non sussiste" dalle accuse di tentate lesioni personali gravissime un 56enneche aveva avutosessuali non. Per i giudici l’uomo – che all’epoca stava seguendo una terapia – era in una condizione di "impossibilità di trasmissione del virus".