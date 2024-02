Ieri in Campania | drammatico ‘frontale’ sulla Statale | Maria Letizia muore a soli 20 anni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 21 febbraio 2024. Avellino – Restano stazionarie, nella loro gravità, le condizioni di salute del giovane Mario D.A., il 16enne di Monteforte Irpino coinvolto sabato notte in un terribile incidente stradale. (LEGGI QUI) Benevento – Una comunità sotto choc per la morte diMicco, 20enne di Sant’Angelo a Cupolo, che ha perso la vita in unincidente all’altezza di Volturino, comune foggiano, teatro dello scontro tra due auto. (LEGGI QUI) Caserta – Festa a Caserta grazie al concorso del 10eLotto di martedì 20 febbraio. Nella ‘Terra di Lavoro’ sono stati vinti 30mila euro grazie a un “8 Oro” in un’estrazione frequente. (LEGGI QUI) Napoli – Un Napoli a due facce riacciuffa grazie a Osimhen il risultato al ...

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , lunedì 19 febbraio 2024. Avellino – Non tutti i mali vengon per ... (anteprima24)

Gli Stranieri amano Napoli e la Campania . E’ quanto emerge dallo Studio realizzato da Srm su “Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania . Il ... (ildenaro)

In futuro reinventeremo cibi e sapori: Secondo i dati del progetto EcoFoodFertility, nato in Campania per studiare l’impatto alimentare e ambientale sulla riproduttività maschile, negli ultimi 45-50 anni gli spermatozoi si sono ridotti di ... repubblica

Entra con un'ascia e minaccia gli ospiti, panico nel centro d'accoglienza: Solo a quel punto si è allontanato in sella ad una bici. L’episodio si è verificato poco dopo le 13 di ieri nei pressi di via Alento. A seminare il panico un 38enne rumeno individuato dalla squadra ... rainews

Scomparsa arbitro Buoninsegni, lutto al braccio per tutti i fischietti italiani: Ieri è arrivata la notizia della scomparsa in un incidente stradale di Fabio Buoninsegni, arbitro 22enne dei campionati dilettantistici della Campania. L'Aia ha disposto la fascia nera del lutto per ... tuttojuve