UFFICIALE ? Acerbi | l’infortunio dopo Roma-Inter | l’esito degli esami

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Francescoè uscito a metà secondo tempo diper un problema al polpaccio. Ora il comunicato del club a definire. COMUNICATO ? "Francescosi è sottoposto questa mattina astrumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Bologna-Fiorentina di mercoledì 14 febbraio 2024 sarà la 3.900 partita ufficiale della Fiorentina e la 2.900 in serie A (a girone unico, per cui non è conteggiato il ...Michele Criscitiello, per Sportitalia.com, ha commentato così gli episodi da moviola di Roma-Inter, che tra i tifosi della Juve hanno suscitato tante polemiche. IL COMMENTO – «Quante volte abbiamo ...Sul proprio sito ufficiale, la Juventus fa gli auguri di buon compleanno a Cristiano Giuntoli, che compie oggi 52 anni: " Compleanno di lavoro per il nostro Football Director, ...