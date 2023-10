Sinner è la kryptonite di Alcaraz (lo scrivono in Spagna)

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023)è ladi: è quel chein, Relevo per la precisione. Lodopo la sconfitta dello spagnolo della Murcia per mano dell’azzurro che ha raggiunto la finale del China Open ed è diventato numero 4 del mondo (eguagliando Adriano Panatta). Scrive Relevo: Ogni incontro tra di loro è una battaglia, un duello power-to-power, pieno di alternative e colpi incredibili. La semifinale di Pechino non ha deluso ha confermato che l’italiano è ladiha sconfitto7-6 (7-4) e 6-1 ed è diventato il tennista con il maggior numero di vittorie contro il Carlos. Sono quattro ma in nessuno dei tre precedenti c’era stata tanta differenza come a Pechino. Eppure – ...