Milan | Pioli | “Il Borussia non perde da due anni in casa Serve una prova di alto livello”

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Ogni minimo dettaglio è importante ed è altrettanto vero che ci immergeremo in un’atmosfera adrenalinica ed elettrizzante ma questo potrà anche servire per farci entrare bene in partita. Quello che conta alla fine è giocare bene”. Lo ha detto l’allenatore delStefanoai canali del club rossonero, a proposito della prossima partita esterna in Champions League contro ilDortmund. Quella tedesca è “una squadra che ha numerilinghi importanti: in Bundesliga nonda un anno, in Champions addirittura da due. Conosciamo benissimo le difficoltà che incontreremo: una squadra tecnica ma allo stesso tempo energica e intensa. Servirà una prestazione di. Non sarà ancora decisiva ma importante, questo sì”. Poi aggiunge: “Sarà un girone ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

Undici avversari sul campo ed uno in più da fronteggiare per i circa 100 minuti di cui ormai si compone una partita di calcio. A Dortmund ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

Commenta per primo L'allenatore del, Stefano, ha presentato aTv la sfida contro il Borussia Dortmund valida per la seconda giornata di Champions League DETTAGLI - 'Si cerca di preparare tutto perché è la Champions: ...... infatti, il Chelsea è in agguato per il titolarissimo di.'Certamente stiamo già lavorando ... La dirigenza dei 'Blues' è già attiva in vista delle prossime sessioni di mercato, ilè avvisato.

Criscitiello: "Risvegliato Maldini e Pioli out dopo il derby... E adesso!" Radio Rossonera

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Abituarsi al 'Muro giallo' fin dall'erba di Milanello: nel giorno della vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, Stefano Pioli ha fatto svolgere la ...I primi accertamenti a cui si è sottoposto l'attaccante escludono un problema grave, ma la sua presenza in vista della partita col Milan di Pioli resta in dubbio. Una brutta notizia per Alberto ...