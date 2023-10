Lazio all' ostacolo Celtic | Sarri “Non cerchiamo riscatto”

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Vincere per continuare a sperare nella qualificazione, ma non per cercare ildopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Maurizio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro ilin Champions League è categorico: “Questa partita è una storia a sè, non c'è da riscattarsi di niente. Bisogna portar via un risultato per essere competitivi fino all'ultima partita del girone. Le motivazioni sono dentro la partita, in Champions ci sono le squadre europee più forti; le motivazioni devono essere queste”, le sue parole. Motivazione che è la stessa che si ritrova nella parole di Ciro Immobile, capitano biancoceleste, che è convinto del fatto che il momento negativo sarà presto un lontano ricordo. “Mi aspettavo un inizio diverso, ma vedo come lavorano i miei compagni e ...