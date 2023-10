Il Repubblicano Kevin McCarthy non è più lo speaker della Camera statunitense

Il Congresso Usa ha bocciato una proposta per rinviare la mozione di sfiducia contro lo speakerMcCarthy, con 218 voti contrari e 208 a favore. I democratici hanno votato compatti "no". È una sconfitta per McCarthy. La mozione, presentata dal deputato trumpiano Matt Gaetz, sarà quindi ora ...McCarthy rischia di non essere piu' lo speakeralla camera dei rappresentanti. Tra poco verra' votata la mozione di sfiducia, presentata da Stan Gaetz, deputato trumpiano, che lo ...

Kevin McCarthy rischia di non essere piu' lo speaker repubblicano alla camera dei rappresentanti. Tra poco verra' votata la mozione di sfiducia, presentata da Stan Gaetz, deputato trumpiano, che lo ac ...La Camera ha bocciato una proposta per rinviare la mozione di sfiducia contro lo speaker Kevin McCarthy, con 218 voti contrari e 208 a favore ...