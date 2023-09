Caos taxi | Alba Parietti | “File di ore alla stazione | situazione a Roma è una tragedia”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – "Ladeiè un delirio. Regolarmente faccio almeno un'ora e mezza di fila, una follia". A parlare con l'Adnkronos è, che lamenta – come tanti cittadinini in questi ultimi mesi – la carenza del s ervizionella Capitale. "Non è solo un problema, è una veraper chi deve spostarsi -sottolinea la conduttrice- non rispondono per ore se provi a chiamarli e non prendono più prenotazioni. Il servizio non rappresenta più una garanzia". "Io parlo spesso con i tassisti, e secondo loro il problema è derivato dcarenza dei servizi pubblici, dei bus, della metro -spiega la- Io non so se sia questo il punto ...