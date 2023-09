Pisticci | morto minorenne alla guida di un’auto finita contro un albero Nella notte

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle 3 della scorsaun ragazzo non ancora maggiorenne ha perso la vita in un incidente stradale a, in provincia di Matera. Secondo la ricostruzione, la vittima eradi una Fiat Panda che, uscendo dsede stradale in via Pozzitello, èun. Ferito un ragazzo di 18 anni, residente a Tinchi come il conducente, che è stato estratto dalle lamiere ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Policoro. (adnronos) L'articolodiun ...

Guidava senza patente e ha perso il controllo della sua auto. Ècosì un ragazzo di 17 anni a seguito di un incidente avvenuto a, nel materano , nella notte tra il 20 e il 21 settembre . Secondo le prime ricostruzioni il giovane, alla guida di una ...Alle 3 della scorsa notte un ragazzo non ancora maggiorenne ha perso la vita in un incidente stradale a, in provincia di Matera. Secondo la ricostruzione, la vittima era alla guida di una Fiat Panda che, uscendo dalla sede stradale in via Pozzitello, è finita contro un albero. Ferito un ragazzo ...

