(Di domenica 28 maggio 2023) Più sofferta del previsto la vittoria della squadra di Sarri, in vantaggio dopo il primo tempo di due reti. Allo scadere Milinkovic-Savic trova il gol del 3-2

Un altro allenatore, magari, avrebbe perso la bussola, mentre l'exha continuato a lavorare, ...tutta l'Inter (più Messi) festeggia sul lago gli sposi Lautaro e Agustina L'Inter cala ile ...... scavalcando momentaneamente in classifica laa quota 69 punti. Al Meazza bastano 39 ai ... Al 36 Pasalic accorcia le distanze ma nella ripresa Lautaro (77 ) firma ildopo una grande giocata ...La squadra di Inzaghi sale momentaneamente al secondo posto in attesa della gara della, ... La Dea è in bambola e al 9' rischia già il clamoroso tracollo: Calhanoglu troverebbe il, ma una ...

Tris Lazio contro la Cremonese: i biancocelesti tornano al 2° posto ilGiornale.it

Cala il sipario sulla regular season delle due compagini capitoline, anche se i giallorossi l'11 giugno si giocheranno la semifinale Scudetto ...Campionato Serie A TIM 2022-2023 | 37ª giornata Domenica 28 maggio 2023, ore 18:00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - CREMONESE 3-2 (4' Hysaj, 37' e 89' Milinkovic, ...