Raid a Secondigliano | 13 bossoli in strada e auto incendiata

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTrediciine un’: è quanto hanno trovato i Carabinieri della stazione dila scorsa notte in via della Liguria all’altezza del civico 6 dopo una richiesta di intervento al 112 per colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti e sequestrati 13calibro 380. Poco distante dal luogo della ‘stesa’ una Fiat Punto completamentee sulla quale sono in corso ancora accertamenti volti ad individuarne il proprietario. Indagini in corso da parte dei Carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.