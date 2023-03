Messico, incendio in un centro migranti al confine con gli Stati Uniti: almeno 39 morti. Le immagini dei soccorsi – Video (Di martedì 28 marzo 2023) almeno 39 morti e decine di feriti. Un incendio è divampato in un centro per migranti a Ciudad Juarez, al confine tra Messico e Stati Uniti. Lo ha reso noto in un comunicato lo Stato di Chihuahua, come riporta la Cnn. Secondo le autorità l’incendio si è sviluppato nell’ufficio dell’Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM) dopo che le autorità avevano fermato circa 71 migranti nelle strade della città e li avevano portati nel centro. Le cause dell’incendio e la nazionalità delle vittime non sono state rese note. Sul posto sono giunti i soccorritori e i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023)39e decine di feriti. Unè divampato in unpera Ciudad Juarez, altra. Lo ha reso noto in un comunicato lo Stato di Chihuahua, come riporta la Cnn. Secondo le autorità l’si è sviluppato nell’ufficio dell’Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM) dopo che le autorità avevano fermato circa 71nelle strade della città e li avevano portati nel. Le cause dell’e la nazionalità delle vittime non sono state rese note. Sul posto sono giunti i soccorritori e i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Messico, fiamme in un centro migranti: almeno 37 morti - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Messico: incendio in un centro migranti, almeno 39 morti - Elenapeter71 : RT @TrueReportNet: ???? Almeno 39 morti nell'incendio al centro per migranti al confine tra Messico e Stati Uniti - informadzilla : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione a Ciudad Juár… - OstFF : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione a Ciudad Juár… -

Messico, incendio in un centro per migranti, 39 morti Secondo autorità locali, citate dai media, l'incendio si è sviluppato dopo che un gruppo di circa 71 migranti. che erano stati fermati nella strade della città sono stati portati nel centro. Non ... Messico, 39 morti in un centro di detenzione per migranti Prigionieri tra le fiamme, in 39, tutti uomini, sono morti a causa di un incendio divampato all'interno di un centro di detenzione per migranti a Nord del Mexico, vicino al confine con gli Stati Uniti. Le immagini mostrano ambulanze, vigili del fuoco, furgoncini dell'... In Messico 39 migranti muoiono in un incendio ... circondati da ambulanze, e vigili del fuoco: sono le prime immagini che arrivano da Ciudad Juárez, in Messico, dove almeno 39 migranti sono morti e 29 sono rimasti feriti in un incendio scoppiato ... Secondo autorità locali, citate dai media, l'si è sviluppato dopo che un gruppo di circa 71 migranti. che erano stati fermati nella strade della città sono stati portati nel centro. Non ...Prigionieri tra le fiamme, in 39, tutti uomini, sono morti a causa di undivampato all'interno di un centro di detenzione per migranti a Nord del Mexico, vicino al confine con gli Stati Uniti. Le immagini mostrano ambulanze, vigili del fuoco, furgoncini dell'...... circondati da ambulanze, e vigili del fuoco: sono le prime immagini che arrivano da Ciudad Juárez, in, dove almeno 39 migranti sono morti e 29 sono rimasti feriti in unscoppiato ... Messico, incendio in un centro per migranti, 39 morti - Mondo Agenzia ANSA Messico, incendio in un centro per migranti, 39 morti Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) a Ciudad Juárez, nello Stato settentrionale messicano di Chihuahua. L'incidente, di ... Inferno in un centro per migranti: incendio drammatico, 37 morti Tragedia a Ciudad Jerez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti. Uno spaventoso incendio, infatti, è divampato all’interno di un centro per migranti, causando purtroppo 37 morti. A rendere nota la ... Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) a Ciudad Juárez, nello Stato settentrionale messicano di Chihuahua. L'incidente, di ...Tragedia a Ciudad Jerez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti. Uno spaventoso incendio, infatti, è divampato all’interno di un centro per migranti, causando purtroppo 37 morti. A rendere nota la ...