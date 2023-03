Centenario dell’Aeronautica Militare, Meloni: “Un pensiero commosso a tutti i caduti nel compimento del dovere” (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA – Oggi l’Italia celebra il Centenario dell’Aeronautica Militare: il 28 marzo 1923 ebbe avvio un’affascinante storia tutta italiana caratterizzata da amore per la Patria, coraggio, professionalità e generosità che ha portato, e continua a portare, il nostro Tricolore nel mondo. Il Governo esprime la propria gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dell’Aeronautica Militare che quotidianamente rendono sicuri i nostri cieli, operano in missioni di pace e stabilità a livello internazionale, sono impegnati nell’aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e nel trasporto sanitario urgente, specialmente a favore dei bambini”. Così la premier Giorgia Meloni, che poi rivolge “un pensiero commosso” a tutti coloro “che, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA – Oggi l’Italia celebra il: il 28 marzo 1923 ebbe avvio un’affascinante storia tutta italiana caratterizzata da amore per la Patria, coraggio, professionalità e generosità che ha portato, e continua a portare, il nostro Tricolore nel mondo. Il Governo esprime la propria gratitudine nei confronti degli uomini e delle donneche quotidianamente rendono sicuri i nostri cieli, operano in missioni di pace e stabilità a livello internazionale, sono impegnati nell’aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e nel trasporto sanitario urgente, specialmente a favore dei bambini”. Così la premier Giorgia, che poi rivolge “un” acoloro “che, ...

