VIDEO – Inter-Juventus 1-3 | Serie A Femminile playoff | gol e highlights

(Di sabato 25 marzo 2023) L’Women perde con il risultato di 3-1 contro la, decisiva la rete di mano nel primo tempo di Linda Sembrant e le altre due di Gunnarsdottir e Bonansea. Si conclude così il sogno Champions League.– L’Women perde per 3-1 contro le bianconere. Risulta decisiva la prima rete viziata da un tocco di braccio di Linda Sembrant. Dopo l’episodio le nerazzurre non reagiscono, non trovano occasioni pericolose e si accasciano ai bassi ritmi imposti dalle avversarie. Nystrom e Beerensteyn sfiorano la rete del raddoppio al minuto 61, ma l’appuntamento con il gol è solo rinviato. Ancora dagli sviluppi di corner Sara Gunnarsdottir colpisce di testa e chiude la partita. Cerca di riaprirla Tabita Chawinga, che segna l’1-2 a pochi minuti dalla fine. Stephanie van der Gragt perde una palla clamorosa con ...

Nuove polemiche tra Inter e Juventus, questa volta a causa del gol del vantaggio segnato dalla squadra bianconera

Inter-Juventus non è ancora finita ... Ma addosso non vuol dire sul corpo, perché al video si vede che la bianconera colpisce la palla col braccio sinistro non aderente al corpo: gol da annullare.