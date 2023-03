Musetti out all'esordio anche a Miami: 2 - 0 da Lehecka (Di sabato 25 marzo 2023) Profondo, aggressivo, propositivo, Jiri Lehecka inguaia Lorenzo Musetti che cede ancora all'esordio e lascia Miami al 2° turno col punteggio di 6 - 4 6 - 4. Lorenzo, numero 21 al mondo (dopo aver ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 marzo 2023) Profondo, aggressivo, propositivo, Jiriinguaia Lorenzoche cede ancora all'e lasciaal 2° turno col punteggio di 6 - 4 6 - 4. Lorenzo, numero 21 al mondo (dopo aver ...

