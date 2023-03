Il governo fa di tutto per salvare le concessioni dei balneari: l'ultima idea (Di sabato 25 marzo 2023) Il complesso dossier relativo alle concessioni balneari resta al centro dell'agenda del governo, in queste settimane sempre più impegnato nel trovare una soluzione che possa mettere d'accordo tutte le parti in gioco. Una situazione, quella in cui oggi si trova l'esecutivo, tutt'altro che semplice: tanti infatti restano ancora i nodi da sciogliere sul tema, in un frangente in cui il tempo non è certo il miglior alleato, specie perché il termine per la messa a gara, come stabilito dal dl Milleproroghe, scadrà alla fine del 2024. Mentre la Ue chiede che non si vada oltre il 31 dicembre di quest'anno. Non è dunque un caso che in questi giorni il governo stia lavorando intensamente alla definizione di tempistiche certe per la messa a punto di una strategia che possa risolvere definitivamente l'intricato dossier, a ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Il complesso dossier relativo alleresta al centro dell'agenda del, in queste settimane sempre più impegnato nel trovare una soluzione che possa mettere d'accordo tutte le parti in gioco. Una situazione, quella in cui oggi si trova l'esecutivo, tutt'altro che semplice: tanti infatti restano ancora i nodi da sciogliere sul tema, in un frangente in cui il tempo non è certo il miglior alleato, specie perché il termine per la messa a gara, come stabilito dal dl Milleproroghe, scadrà alla fine del 2024. Mentre la Ue chiede che non si vada oltre il 31 dicembre di quest'anno. Non è dunque un caso che in questi giorni ilstia lavorando intensamente alla definizione di tempistiche certe per la messa a punto di una strategia che possa risolvere definitivamente l'intricato dossier, a ...

