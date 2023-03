Benfica, Schmidt mette in guardia l'Inter: 'Siamo ai livelli del Real Madrid' (Di sabato 25 marzo 2023) Roger Schmidt, tecnico del Benfica, è stato Intervistato da Der Spiegel. Tra i temi toccati, ovviamente, i quarti di Champions contro... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Roger, tecnico del, è statovistato da Der Spiegel. Tra i temi toccati, ovviamente, i quarti di Champions contro...

