ATP Miami 2023: Matteo Berrettini lotta, ma non esce dalla crisi. McDonald vince con due tie-break (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo Indian Wells, anche Miami vede l’uscita di scena immediata di Matteo Berrettini. Il romano vede finire subito il suo secondo Masters 1000 dell’anno per mano dell’americano Mackenzie McDonald, che lo estromette con il punteggio di 7-6(8) 7-6(5). Pochissimi dettagli a decidere questo confronto, che vede la sesta uscita di scena di una testa di serie (in questo caso la numero 19). All’interno dei primi sette game non succede sostanzialmente nulla, se non uno 0-30 sul 2-2 che McDonald, con un paio di guizzi (soprattutto un gran passante di dritto), recupera bene. Se nei primi tre turni di servizio Berrettini concede solo un 15, nel quarto finisce sotto 15-30, ma trova nel servizio il fattore per salvarsi. Anche l’americano, sul 4-4, deve affrontare un game complesso (30-30), ma si ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo Indian Wells, anchevede l’uscita di scena immediata di. Il romano vede finire subito il suo secondo Masters 1000 dell’anno per mano dell’americano Mackenzie, che lo estromette con il punteggio di 7-6(8) 7-6(5). Pochissimi dettagli a decidere questo confronto, che vede la sesta uscita di scena di una testa di serie (in questo caso la numero 19). All’interno dei primi sette game non succede sostanzialmente nulla, se non uno 0-30 sul 2-2 che, con un paio di guizzi (soprattutto un gran passante di dritto), recupera bene. Se nei primi tre turni di servizioconcede solo un 15, nel quarto finisce sotto 15-30, ma trova nel servizio il fattore per salvarsi. Anche l’americano, sul 4-4, deve affrontare un game complesso (30-30), ma si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - infoitsport : ATP MIAMI, DEBUTTO PER BERRETTINI - infoitsport : ATP Miami 2023, Musetti ko al 2° turno: vince Lehecka in due set - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Berrettini fuori a Miami: McDonald vince 2-0. Nel box del romano anche Melissa #Satta -