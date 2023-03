Niente viaggio a Parigi per re Carlo, in Francia clima pessimo per le proteste: Macron lo ha convinto a non partire (Di venerdì 24 marzo 2023) La visita di re Carlo III in Francia è stata rinviata a causa delle violente proteste nel Paese contro la riforma delle pensioni: lo ha fatto sapere l’Eliseo, citato da Le Figaro. La decisione è stata «presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico questa mattina tra il presidente Emmanuel Macron e il Re», si legge nel comunicato diffuso in mattinata dalla residenza ufficiale del capo di Stato francese. «Visto l’annuncio di una nuova giornata di azione nazionale contro la riforma delle pensioni, martedì prossimo 28 marzo in Francia, la visita di Re Carlo III, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo nel nostro Paese verrà rinviata», ha scritto la presidenza, promettendo di riprogrammare la visita «il prima possibile». La scelta di rinviare il ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) La visita di reIII inè stata rinviata a causa delle violentenel Paese contro la riforma delle pensioni: lo ha fatto sapere l’Eliseo, citato da Le Figaro. La decisione è stata «presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico questa mattina tra il presidente Emmanuele il Re», si legge nel comunicato diffuso in mattinata dalla residenza ufficiale del capo di Stato francese. «Visto l’annuncio di una nuova giornata di azione nazionale contro la riforma delle pensioni, martedì prossimo 28 marzo in, la visita di ReIII, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo nel nostro Paese verrà rinviata», ha scritto la presidenza, promettendo di riprogrammare la visita «il prima possibile». La scelta di rinviare il ...

