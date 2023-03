"È anche bella, alla Modigliani...." Sgarbi conquistato da Schlein (Di venerdì 24 marzo 2023) Elly Schlein "è piena di energia e piena di vitalità, è originale nei pensieri ed era la più brava delle consigliere regionali". Vittorio Sgarbi conosce bene la neo-segretaria del Pd per la quale si spertica in grandi lodi nel corso di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. "Secondo me è anche bella, cosa che sembra una battuta forse inutile" ma Schlein "ha una sua grazia alla Modigliani", afferma il critico d'arte che paragona la leader dem alle figure esili e slanciate del celebre pittore livornese. Estetica a parte, dal punto di vista politico "credo che piacerebbe molto a Giorgia Meloni", argomenta Sgarbi, secondo cui le due "potrebbero essere amiche perché hanno determinazione e carattere". ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Elly"è piena di energia e piena di vitalità, è originale nei pensieri ed era la più brava delle consigliere regionali". Vittorioconosce bene la neo-segretaria del Pd per la quale si spertica in grandi lodi nel corso di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. "Secondo me è, cosa che sembra una battuta forse inutile" ma"ha una sua grazia", afferma il critico d'arte che paragona la leader dem alle figure esili e slanciate del celebre pittore livornese. Estetica a parte, dal punto di vista politico "credo che piacerebbe molto a Giorgia Meloni", argomenta, secondo cui le due "potrebbero essere amiche perché hanno determinazione e carattere". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - GuidoDeMartini : ?? C’È UNA DOMANDA CHE MI TORMENTA: in quanti col vaccino sono stati indotti a SBAGLIARE pensando di non correre ris… - espressonline : 'Bella Ciao' contro #Meloni : è una delle contestazioni al #CongressoCgil2023 contro la premier. Che non ha manca… - SunsetM_8 : @ungiornopercas1 Vedi? Ti ho fatto scoprire questa cosa ?????? Cmq ascolta anche proteggiti da me di Mengoni è altrettanto bella?? - gemelladime : @fabala22 @thesnitchGF Semplicemente non ha i fianchi larghi mediterranei. Oltre che bella è anche bona dalla testa ai piedi -