Osimhen: dalla Nigeria lunga intervista alla punta partenopea (Di giovedì 23 marzo 2023) Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista dal ritiro della sua nazionale, parlando di Napoli, del futuro è della sua maschera. "Vincere il campionato sta diventando una realtà. Ma Spalletti lo amo perché ci dice che non è fatta finché non è davvero fatta. Questo l'ha trasmesso a tutto lo spogliatoio. Nessuno di noi giocatori si permette di dire come, si faceva al liceo, quanto siamo bravi e tutto. Anzi stiamo lavorando ancor più duramente, come se dovessimo salvarci dalla retrocessione. Questa è la chiave, il segreto, la mentalità di tutta la squadra". "Quelli come me che giocano da più anni a Napoli, stanno cercando di trasferire questa mentalità ai compagni nuovi, per far capire loro cosa abbiamo passato nelle scorse stagioni, dove giocavamo, vivevamo. Cosa significa giocare qui e vincere ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Victorha rilasciato unadal ritiro della sua nazionale, parlando di Napoli, del futuro è della sua maschera. "Vincere il campionato sta diventando una realtà. Ma Spalletti lo amo perché ci dice che non è fatta finché non è davvero fatta. Questo l'ha trasmesso a tutto lo spogliatoio. Nessuno di noi giocatori si permette di dire come, si faceva al liceo, quanto siamo bravi e tutto. Anzi stiamo lavorando ancor più duramente, come se dovessimo salvarciretrocessione. Questa è la chiave, il segreto, la mentalità di tutta la squadra". "Quelli come me che giocano da più anni a Napoli, stanno cercando di trasferire questa mentalità ai compagni nuovi, per far capire loro cosa abbiamo passato nelle scorse stagioni, dove giocavamo, vivevamo. Cosa significa giocare qui e vincere ...

