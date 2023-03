Attimi di paura sul GRA: ‘C’è una persona anziana a piedi sulla corsia di emergenza’ (Di giovedì 23 marzo 2023) Non bastano gli incidenti, i cantieri sempre aperti, il traffico paralizzato. Spesso chi percorre il Grande Raccordo Anulare di Roma, una delle arterie principali della Capitale che collega il centro alla periferia, deve fare i conti con monopattini, biciclette e pedoni. C’è chi pensa bene di attraversare la strada, mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli altri. E chi, invece, ‘passeggia’ sul GRA come se niente fosse. E come se fosse tutto così normale. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, questa mattina: all’altezza dell’uscita 33, in carreggiata esterna, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una persona anziana. A piedi. E con tanto di ‘carrelletto’, di quelli usati per la spesa. anziana ‘a passeggio’ sul GRA Questa mattina, quindi, una persona anziana è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Non bastano gli incidenti, i cantieri sempre aperti, il traffico paralizzato. Spesso chi percorre il Grande Raccordo Anulare di Roma, una delle arterie principali della Capitale che collega il centro alla periferia, deve fare i conti con monopattini, biciclette e pedoni. C’è chi pensa bene di attraversare la strada, mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli altri. E chi, invece, ‘passeggia’ sul GRA come se niente fosse. E come se fosse tutto così normale. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, questa mattina: all’altezza dell’uscita 33, in carreggiata esterna, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una. A. E con tanto di ‘carrelletto’, di quelli usati per la spesa.‘a passeggio’ sul GRA Questa mattina, quindi, unaè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Attimi di paura sul GRA: ‘C’è una persona anziana a piedi sulla corsia di emergenza’ - f_girasole : RT @gritti9: Dannati siano gli attimi perduti per orgoglio, superficialità e paura. - gritti9 : Dannati siano gli attimi perduti per orgoglio, superficialità e paura. - MyItaly3 : @BeppeSala vogliamo fare qualcosa per la sicurezza dei cittadini? Io ho paura a girare per strada di giorno la ser… - bebarella01 : Dannati siano gli attimi perduti per orgoglio, paura, mancanza di coraggio ?? -