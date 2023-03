Putin e Xi, quasi amici. Retorica e giochi di potere. "Aperti a un piano di pace" (Di martedì 21 marzo 2023) C'è un'immagine, divulgata da alcuni media ucraini, in cui Vladimir Putin è genuflesso davanti a Xi Jinping Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) C'è un'immagine, divulgata da alcuni media ucraini, in cui Vladimirè genuflesso davanti a Xi Jinping

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : C'è un'immagine, divulgata da alcuni media ucraini, in cui Vladimir Putin è genuflesso davanti a Xi Jinping… - anthos555 : RT @PEME971: I colloqui tra i leader di Russia e Cina si sono conclusi al Cremlino. Sono durati quasi 5 ore Vladimir Putin accompagna per… - GiovanniGattul2 : Se fate caso PUTIN dal mandato in poi sta tenendo un profilo molto basso, mesto, quasi umano. Il viaggio in auto, l… - cavalierepadano : RT @PEME971: I colloqui tra i leader di Russia e Cina si sono conclusi al Cremlino. Sono durati quasi 5 ore Vladimir Putin accompagna per… - StefaniaVaselli : RT @fjadanza: RIDICOLI....! devono buttar giù Putin ad ogni costo ma non ci riescono e diventano matti, vogliono beffeggiarlo, ma continuan… -