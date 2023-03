Ciclismo | Milano-Sanremo | Mathieu van der Poel | “Non potevo immaginare un modo più bello di vincere oggi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milano-Sanremo: immenso Van der Poel, la Classicissima è sua. Secondo Ganna - fanpage : Bruttissima caduta a 30 chilometri dall’arrivo: improvvisamente quattro ciclisti sono volati in area. Colpa di una… - Agenzia_Ansa : L'olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la #MilanoSanremo. Al secondo posto Filippo Ganna, che ha battuto allo spr… - cuba98w : RT @fanpage: Bruttissima caduta a 30 chilometri dall’arrivo: improvvisamente quattro ciclisti sono volati in area. Colpa di una rastrellier… - sportface2016 : #Ciclismo Le pagelle della #MilanoSanremo, #VanderPoel fuoriclasse ma anche #Ganna è superlativo. I nostri voti ai… -

Va a Mathieu van der Poel la 114esima edizione della- Sanremo, la prima classica ciclistica della stagione 2023. L'olandese del team Alpecin - Deceuninck si è imposto dopo 294 chilometri sull'italiano Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers), secondo. ...Dopo il terzo posto dello scorso anno vince la sua prima- Sanremo, la sua terza classica monumento dopo le due affermazioni nelle Fiandre. Alla partenza aveva dichiarato di sognare di ...Van der Poel scollina con una decina di secondi di vantaggio e giunge in solitaria. Secondo a 15 l'italiano Filippo Ganna. Terzo il belga Van Aert. Quarto Tadej Pogacar.

Ci abbiamo provato. Volevo dare qualcosa in più alla squadra che ha creduto in me. Sono felice del secondo posto, ma rammaricato perché è l’ennesimo della stagione. Spero possa arrivare presto una ...Filippo Ganna ha conquistato uno splendido secondo posto alla Milano-Sanremo 2023 ... Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ha analizzato la prestazione di Filippo Ganna ai ...