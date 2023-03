Calano le temperature minime | ma resistono caldo e sole

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo stabile in questi giorni sulla provincia di Bergamo grazie alla rimonta dell’alta pressione da ovest accompagnata da un temporaneo calo delle. Nel fine settimana infiltrazioni di aria più umida dalla Francia porteranno un generale aumento della nuvolosità ma con scarse o nulle precipitazioni. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli. Mercoledì 15 marzo 2023 Tempo Previsto: Cielo sereno o al più velato su tutti i settori.in lieve calo (4/8°C), massime stazionarie (14/17°C).Venti: In pianura venti moderati da nord in mattinata, a tratti forti sulla pianura occidentale; graduale indebolimento dal pomeriggio/sera. In quota venti moderati da nord-ovest. Giovedì 16 marzo 2023 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque.: ...

FRASCATI (attualità) - Il calo delle temperature si farà sentire tra mercoledì e giovedì e durerà soltanto un paio di giorni con una ripresa termica e un miglioramento delle condizioni meteo dur ...