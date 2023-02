Inter | il colpo 'alla Mkhitaryan' funziona | i nomi sul taccuino per l'estate

Cross di Strefezza,di testa vincente di Blin e 0 - 2. L'Atalanta non molla e all'87' riapre ... Leggi anche- Udinese 3 - 1: tris nerazzurro con Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro - Video Monza - ...La notizia non è il recupero dei due titolari (ex), la notizia è la conferma che oggi l'è ... Calha e il Toro, entrati a metà ripresa con il risultato in bilico, hanno dato ildi frusta ...

Colpo di scena tra Inter e Milan: affare da 40 milioni CalcioMercato.it

Inter, colpo a sorpresa dall'Atalanta: si va verso la chiusura! FantaMaster

Demiral o Maguire per sostituire Skriniar: colpo Inter last minute ILSIPONTINO.NET

Skriniar, dalla ragione al torto marcio: il colpo basso all'Inter Liberoquotidiano.it

Inter, occhi in Belgio per il colpo in fascia Calciomercato.com

Calligaris ringrazia e fa sua la sfera. 9' - Il Torino alza i giri del motore, Inter costretta a difendere il secondo corner in 9'. 8' - Martini piegato in due dal dolore per un colpo all'addome: ...60' - E' stata l'ultima azione di Njie, richiamato in panchina: al suo posto Corona. 58' - CALLIGARIS SALVA L'INTER! Flipper impazzito in area, irrompe ...