Muore soffocato da un boccone di prosciutto durante la cena davanti agli occhi del padre

(Di sabato 31 dicembre 2022) Davide Padova, 55 anni, lo scorso giovedì 29 dicembre stavando con ilnovantenne, con cui viveva, quando undigli è andato di traverso. Una semplice banalità che purtroppo si è trasformata in tragedia. L’uomo infatti è morto per soffocamento. Inutili i tentavi di soccorso, nonostante l’immediato arrivo dei sanitari. L’uomo, un operaio residente a Dorno, in provincia di Pavia, nella Lomellina, stavando come ogni sera con ilanziano. Undicrudo è però finito nella trachea, impedendogli di respirare. L’anziano si è accorto subito che Davide Padova non riusciva più a respirare e, spaventato, ha quindi chiesto aiuto ai vicini, che hanno chiamato l’ambulanza. I sanitari arrivati sul posto hanno ...