Circola una variante più aggressiva È già in Italia | fra due mesi sarà diffusa

(Di sabato 31 dicembre 2022) Intervista a Francesco Broccolo, virologo dell'Università del Salento: "Conosciamo la malattia, sappiamo come curarla, i farmaci ci sono, ma ne siamo sprovvisti e non siamo organizzati. Il vaccino può solo rincorrere le varianti. Finché non ne faremo uno spray che blocchi l'infezione. È lì che dobbiamo investire"