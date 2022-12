Boccone di prosciutto si incastra in gola | Davide muore sotto gli occhi del papà | l' anziano genitore non è riuscito a salvarlo

IL GIORNO

Undiè andato di traverso durante la cena a casa, si è incastrato in gola e Davide Padova è morto sotto gli occhi del papà: l'anziano genitore, molto spaventato da quanto stava ...Secondo una prima ricostruzione, ad essere stato fatale all'uomo è stato undifinito nella trachea. Il 55enne non riusciva più a respirare e così il padre, molto spaventato, ha ... Dorno: Davide Padova muore soffocato da un boccone di prosciutto ... Un boccone di prosciutto è andato di traverso durante la cena a casa, si è incastrato in gola e Davide Padova è morto sotto gli ...Sembra sia stata fatale una fetta di prosciutto. Stava cenando con il padre, che è corso fuori casa a chiedere aiuto ...