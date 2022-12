Un fiore in testa | ed il gatto reagisce così | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il Natale è dietro l'angolo e ognuno si prepara ad accoglierlo a modo proprio, chi con cautela e chi con grande entusiasmo. Quali saranno le sorprese? Cosa cucinare per lasciare tutti di stucco? Quale abito indossare per sentirsi parte del clima natalizio? Cappello si o cappello no? Se volete scatenare le idee, questo è il momento giusto.