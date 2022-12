Lutto per Benedetta Rossi | il commovente addio sui social

(Di venerdì 30 dicembre 2022)inper la morte di nonna Blandina. L’amata food blogger ha dovuto direalla sua cara nonnina e ha annunciato la sua scomparsa con un triste messaggio sui. La donna aveva 99 anni.ha pubblicato una tenera foto che la ritrae insieme alla nonna e ha spiegato di non avere le parole per esprimere il dolore che sta provando in questo momento.annuncia la morte della nonna Blandinaha annunciato la morte della sua amata nonna. La donna è scomparsa ieri, giovedì 29 dicembre, all’età di 99 anni. In questi giorni di feste Blandina era completamente circondata dall’affetto della sua famiglia. “Oggi mia Nonna Blandina ci ha ...

Virgilio Notizie

Detto delle tre coppe del mondo (1958, 1962 e 1970, con il 1966 gettato viale botte prese da bulgari e portoghesi), ha giocato in sole due squadre di club: Santos e Cosmos New York , nella fase ...Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro , ha proclamato tre giorni dila morte di Pelé. 'Ha trasformato il calcio in arte e allegria', ha scritto Bolsonaro sui media sociali, parlando con 'dolore' della scomparsa di un uomo che 'ha portato il nome del Brasile ... Pelé morto a 82 anni, mondo del calcio in lutto per l'addio alla leggenda brasiliana In Brasile il presidente Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Pelé. Comunicata la data dei funerali."Se dici calcio dici Pelè. Addio al più grande, addio O Rei", scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua pagina facebook.